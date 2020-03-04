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04 марта 2020, среда, 17:15 214 Дополнено
Кабмин 2020-03-04T17:16:17+02:00
Українські Новини
Рада отправила Гончарука в отставку

Рада отправила Гончарука в отставку

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Алексей Гончарук, отставка премьера
Гончарук. Скриншот: трансляция
Гончарук. Скриншот: трансляция

Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства.

28 августа 2019 Рада назначила Гончарука премьером.

17 января Гончарук впервые подал заявление об отставке и передал Президенту Владимиру Зеленскому, сообщив об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление было подано Гончаруком после обнародования в Интернете 5 января аудиозаписи якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также участие в совещании приписывалось заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой.

Участники записи обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

Однако Зеленский дал премьеру "второй шанс".

Вчера, 3 марта, Гончарук повторно подал в отставку, передав соответствующее заявление на имя председателя парламента Дмитрия Разумкова, как этого требует законодательство.


(Новость дополнена подробностями)

Из 353 голосов депутатов за отставку премьера 240 голосов дали депутаты фракции "Слуга народа", 39 - "Оппозиционная платформа - За життя", 20 - "Батьківщина", 18 - "За будущее", 17 - "Довіра", 19 - внефракционные.

"Европейская солидарность" и "Голос" воздержались от голосования.

Голосование за отставку Гончарука. Скриншот: Твиттер РадыГолосование за отставку Гончарука. Скриншот: Твиттер Рады

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится.

Ранее Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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