Рада отправила Гончарука в отставку

Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства.

28 августа 2019 Рада назначила Гончарука премьером.

17 января Гончарук впервые подал заявление об отставке и передал Президенту Владимиру Зеленскому, сообщив об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление было подано Гончаруком после обнародования в Интернете 5 января аудиозаписи якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также участие в совещании приписывалось заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой.

Участники записи обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

Однако Зеленский дал премьеру "второй шанс".

Вчера, 3 марта, Гончарук повторно подал в отставку, передав соответствующее заявление на имя председателя парламента Дмитрия Разумкова, как этого требует законодательство.



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Из 353 голосов депутатов за отставку премьера 240 голосов дали депутаты фракции "Слуга народа", 39 - "Оппозиционная платформа - За життя", 20 - "Батьківщина", 18 - "За будущее", 17 - "Довіра", 19 - внефракционные.

"Европейская солидарность" и "Голос" воздержались от голосования.

Голосование за отставку Гончарука. Скриншот: Твиттер Рады

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится.