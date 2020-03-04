Рада отправила Гончарука в отставку

Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. 28 августа 2019 Рада назначила Гончарука премьером. 17 января Гончарук впервые подал заявление об отставке и передал Президенту Владимиру Зеленскому, сообщив об этом на своей странице в социальной сети Facebook. Заявление было подано Гончаруком после обнародования в Интернете 5 января аудиозаписи якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике. Также участие в совещании приписывалось заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой. Участники записи обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны. Однако Зеленский дал премьеру "второй шанс". Вчера, 3 марта, Гончарук повторно подал в отставку, передав соответствующее заявление на имя председателя парламента Дмитрия Разумкова, как этого требует законодательство.(Новость дополнена подробностями) Из 353 голосов депутатов за отставку премьера 240 голосов дали депутаты фракции "Слуга народа", 39 - "Оппозиционная платформа - За життя", 20 - "Батьківщина", 18 - "За будущее", 17 - "Довіра", 19 - внефракционные. "Европейская солидарность" и "Голос" воздержались от голосования. Голосование за отставку Гончарука. Скриншот: Твиттер Рады Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится. Ранее Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.