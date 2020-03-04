Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина

Президент Владимир Зеленский посетит Новые Санжары (Полтавская область) 5 марта, в день, когда завершится обсервация граждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе Президента.

"На завтра запланирована поездка Президента в Полтавскую область, где, в том числе, он побывает в Новых Санжарах", - сказал собеседник агентства.

Более детальную программу он не сообщил, сославшись на то, что она пока окончательно не согласована.

Среди возможных объектов, которые глава государства может посетить во время визита - Полтавская областная больница.

В Новых Санжарах в четверг из медицинского центра должны быть выписаны граждане, проходившие там с 20 февраля двухнедельную обсервацию после эвакуации из китайского Уханя из-за распространения там коронавируса.

Всего было эвакуировано 89 человек.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшка, срок обсервации заканчивается 5 марта в 12:00.

"Завтра в 12:00 заканчивается срок обсервации в Новых Санжарах", - сказал он.

По его словам, ни у кого из эвакуированных не было обнаружено признаков заболевания, вызванного коронавирусом.

Исполняющий обязанности руководителя Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин добавил, что по результатам анализа заболевания не выявлено ни у эвакуированных граждан, ни у обслуживающего их персонала.

По последней информации, все они здоровы и ни у кого из них не был выявлена коронавирусная инфекция.

В зоне обсервации также добровольно находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В то же время в среду, 4 марта, состоится заседание Верховной Рады, созванное Зеленским, для рассмотрения кадровых вопросов по Кабинету Министров.

По информации СМИ, при переформатировании правительства Скалецкая потеряет свою должность.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский записал видеообращение из-за протестов в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая. Зеленский назвал поведение жителей Новых Санжар при помещении эвакуированных из Китая граждан в медцентр, расположенный в их населенном пункте, напоминающей эпоху Средневековья и свидетельствующей о необходимости учиться человечности и критическому мышлению.

Также Зеленский пообещал, что заказчики и организаторы массовых беспорядков в Новых Санжарах будут установлены и понесут наказание.

20 февраля украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области, однако местные жители начали активно протестовать против этого, в том числе путем блокирования дорог и бросания камней в автобусы с эвакуированными. В результате 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, а правоохранители задержали 24 человека.