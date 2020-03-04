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04 марта 2020, среда, 11:31 1359
Медицина 2020-03-04T11:35:43+02:00
Українські Новини
Врачи рассказали о состоянии украинца, заболевшего коронавирусом

Врачи рассказали о состоянии украинца, заболевшего коронавирусом

Ярина Вацяк
Врачи, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше.

Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, пишет "Чернівецький промінь".

"Утром у мужчины бала температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сообщила Валентина Миндреску.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV, соцсети разразились незамедлительной реакцией.

Тем временем Центр общественного здоровья обнародовал временные рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на COVID-19.

В мире по состоянию на утро 4 марта уже зафиксировали 92 801 случай заболевания. Так, за сутки заболели 1 902 человека по сравнению с данными о коронавирусе на 3 марта.

Тем временем, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, а в украинском Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса.

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