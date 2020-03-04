В аптеках Черновцов масок нет, но на рынке ими торгуют по 10 гривен за штуку

В Черновцах, где вчера зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, в аптеках отсутствуют маски, но на местном рынке их продают по 10 гривен за штуку. Об этом сообщает Страна.

Так, сообщается, что в одной из аптек фармацевт сообщила журналистам об отсутствии масок по всех аптеках города.

"Еще не получили, но ожидаем. Должны приехать. В городе тоже нигде в аптеках пока нет масок", - рассказала фармацевт.

На входе в крупнейший в городе рынок "Калинка" вывешена инструкция по профилактике коронавируса.

Профилактика коронавируса. Фото: Страна

Отмечается, что на самом рынке журналисти нашшли женщину, которая продает маски по 10 гривен за штуку.

Торговля масками на рынке в Черновцах. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками, в то время как коронавирус вызвал на них небывалый спрос и купить их можно не во всех аптеках.

Тем временем за два месяца распространения коронавируса в мире количество зараженных Covid-19 достигло почти 90 тысяч.

А в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса.