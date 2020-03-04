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04 марта 2020, среда, 11:42 289
Общество 2020-03-04T11:42:30+02:00
Українські Новини
В аптеках Черновцов масок нет, но на рынке ими торгуют по 10 гривен за штуку

В аптеках Черновцов масок нет, но на рынке ими торгуют по 10 гривен за штуку

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Защитные маски, коронавирус в Черновцах
Аптека в Черновцах. Фото: Страна
Аптека в Черновцах. Фото: Страна

В Черновцах, где вчера зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, в аптеках отсутствуют маски, но на местном рынке их продают по 10 гривен за штуку. Об этом сообщает Страна.

Так, сообщается, что в одной из аптек фармацевт сообщила журналистам об отсутствии масок по всех аптеках города.

"Еще не получили, но ожидаем. Должны приехать. В городе тоже нигде в аптеках пока нет масок", - рассказала фармацевт.

На входе в крупнейший в городе рынок "Калинка" вывешена инструкция по профилактике коронавируса.

Профилактика коронавируса. Фото: СтранаПрофилактика коронавируса. Фото: Страна

Отмечается, что на самом рынке журналисти нашшли женщину, которая продает маски по 10 гривен за штуку.

Торговля масками на рынке в Черновцах. Фото: СтранаТорговля масками на рынке в Черновцах. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками, в то время как коронавирус вызвал на них небывалый спрос и купить их можно не во всех аптеках.

Тем временем за два месяца распространения коронавируса в мире количество зараженных Covid-19 достигло почти 90 тысяч.

А в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. 

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