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04 марта 2020, среда, 16:21 134 Обновляется
Верховная Рада и партии 2020-03-04T16:34:19+02:00
Українські Новини
Рада открыла внеочередное заседание, где должны рассматривать новый Кабмин. Прямая трансляция

Рада открыла внеочередное заседание, где должны рассматривать новый Кабмин. Прямая трансляция

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Владимир Зеленский, Рада 9 созыва

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей, после того, как президент Владимир Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа"

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.

В зале зарегистрировались 347 парламентариев.

В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.


Как сообщали Українські Новини, 28 февраля Президент Владимир Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" в Раде намерена провести собрание с участием Зеленского и вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Денисом Шмыгалем перед внеочередным заседанием парламента в среду.

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