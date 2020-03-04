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04 марта 2020, среда, 18:08 39
Экономика 2020-03-04T18:09:08+02:00
Українські Новини
ЕС официально снял запрет на поставку украинской птицы

ЕС официально снял запрет на поставку украинской птицы

Елизавета Кесельман
Птичий грипп, ЕС, Запрет ввоза, Ввоз птицы
Птичий грипп. Фото: grippozus.ru
Птичий грипп. Фото: grippozus.ru

Евросоюз официально снял запрет на ввоз украинской птицы, введенный ранее в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области. Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точинский на своей странице в Facebook. 

"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины", — сообщил Точинский.

 

Он отметил, что сейчас ЕС будет применять к Украине принцип зонирования в случае введения запрета на ввоз какой-либо продукции. Например, в случае вспышки птичьего гриппа в Винницкой области ЕС запретит ввоз курятины не со всей территории Украины, а только из этого региона.

"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", — добавил Точинский.

Как сообщали Українські Новини, ранее вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Китае. 

 

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