ЕС официально снял запрет на поставку украинской птицы

Евросоюз официально снял запрет на ввоз украинской птицы, введенный ранее в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области. Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точинский на своей странице в Facebook.

"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины", — сообщил Точинский.

Он отметил, что сейчас ЕС будет применять к Украине принцип зонирования в случае введения запрета на ввоз какой-либо продукции. Например, в случае вспышки птичьего гриппа в Винницкой области ЕС запретит ввоз курятины не со всей территории Украины, а только из этого региона.

"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", — добавил Точинский.

Как сообщали Українські Новини, ранее вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Китае.