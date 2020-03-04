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04 марта 2020, среда, 06:00 3594
Общество 2020-03-04T06:00:03+02:00
Українські Новини
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы

Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы

Анна Рудык
Коммунальные услуги, Коммуналка, Комунальные платежи, Платежки за газ
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua

После того, как в январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом, теперь украинцы за каждый день просрочки абонплаты за газ будут вынуждены платить штраф в двукратном размере. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на принятые правила НКРЭКУ.

Так, сообщается, что штраф платить придется в том случае, если внести деньги после 20-го числа месяца, за который вносится платеж.

Важно учитывать, что насчитывать опоздание будут не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги. Учитывая, что месячный размер абонплаты, зависимо от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, месячная просрочка увеличит эту сумму до 600 грн.

Украинцы имеют право не вносить абонентскую плату только после расторжения договора с оператором ГРМ.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

Ранее Українські Новини писали о правилах получения жилищной субсидии и о том, как грамотно ее оформить.

Также стало известно, что в 2020 коммуналка будет по новым ценам.

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