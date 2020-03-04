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04 марта 2020, среда, 16:51 208
Президент 2020-03-04T16:51:59+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится

Зеленский заявил, что за Кабмин ему не стыдно - но он им не гордится

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Отставка Кабмина, Алексей Гончарук
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция

Президент Владимир Зеленский на заседании Верховной Рады перед рассмотрением вопроса отставки премьер-министра Алексея Гончарука, которая в случае ее поддержки повлечет отставку всего Кабинета Министров заявил, что ему не стыдно за Кабмин Гончарука, передают Українські Новини.

"Скажу чесно, и это правда, мне не стыдно за наше правительство. Но мы хотели бы им гордиться", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что этот состав правительства сделал больше, чем все предыдущие, чем вызвал недовольство части зала и аплодисменты от другой части.

"Но я вам скажу, что это скорее минус предыдущим Кабминам, а не плюс нашему правительству", - добавил он.

Президент призвал депутатов рассмотреть заявление Гончарука об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал Кабмин Гончарука первым правительством, где не было топ-коррупции, но добавил, что не воровать - слишком мало.

Также президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о том, сколько недополучил бюджет средств из-за контрабанды.

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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