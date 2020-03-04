Ворвется аномальное тепло с заморозками: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на март

Погода в Украине в марте 2020 года ожидается аномально теплой, хотя синоптики обещают большое количество осадков, не превышающее норму осадков в этом периоде. Также синоптики не исключают заморозки и резкие перепады температуры воздуха в то время, как согласно некоторым прогнозам зима еще вернется в марте.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facеbook, первая половина марта будет теплой, но с кратковременными потоками холодного воздуха. Во второй половине месяца возможны частые ливневые дожди с умеренным температурным режимом.

"Не стоит забывать, что март – один из самых изменчивых месяцев весны. Ему присущи как зимние, так и весенние черты. Поэтому заморозки в этот период – обычное явление. По многочисленным прогнозам Украинского Гидрометцентра, в этом году март ожидается аномально теплым и с осадками в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха прогнозируются +3,5 градуса (при норме +4 градуса), количество осадков 30 мм (при норме 33 мм)", - рассказал Постригань.

По прогнозам, аномально теплая погода в Украине будет нарастать. Западный циклон, который продолжает преодолевать сопротивление антициклона с востока, будет сопровождать этот процесс сильным ветром.

В ближайшие дни в Украину с южными ветрами поступят теплые воздушные массы из Средиземноморья. Температурный фон вырастет на 4-6º. Ветер несколько стихнет.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 4 марта, в Украине ожидается малооблачная и теплая погода, осадки пройдут только на Западе страны – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

На западе Украины пройдут снегопады в Карпатах, но будет до +8 тепла.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

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