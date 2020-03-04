подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Ворвется аномальное тепло с заморозками: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на март
04 марта 2020, среда, 05:50 654 Карта
Жизнь 2020-03-04T05:50:02+02:00
Українські Новини
Ворвется аномальное тепло с заморозками: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на март

Ворвется аномальное тепло с заморозками: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на март

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Погода весной, весна-2020, погода в марте
Снег. Фото: blackseatv.
Снег. Фото: blackseatv.

Погода в Украине в марте 2020 года ожидается аномально теплой, хотя синоптики обещают большое количество осадков, не превышающее норму осадков в этом периоде. Также синоптики не исключают заморозки и резкие перепады температуры воздуха в то время, как согласно некоторым прогнозам зима еще вернется в марте. 

Как рассказал синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facеbook, первая половина марта будет теплой, но с кратковременными потоками холодного воздуха. Во второй половине месяца возможны частые ливневые дожди с умеренным температурным режимом.

"Не стоит забывать, что март – один из самых изменчивых месяцев весны. Ему присущи как зимние, так и весенние черты. Поэтому заморозки в этот период – обычное явление. По многочисленным прогнозам Украинского Гидрометцентра, в этом году март ожидается аномально теплым и с осадками в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха прогнозируются +3,5 градуса (при норме +4 градуса), количество осадков 30 мм (при норме 33 мм)", - рассказал Постригань.

По прогнозам, аномально теплая погода в Украине будет нарастать. Западный циклон, который продолжает преодолевать сопротивление антициклона с востока, будет сопровождать этот процесс сильным ветром.

В ближайшие дни в Украину с южными ветрами поступят теплые воздушные массы из Средиземноморья. Температурный фон вырастет на 4-6º. Ветер несколько стихнет.

Тем временем, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 4 марта, в Украине ожидается малооблачная и теплая погода, осадки пройдут только на Западе страны – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

На западе Украины пройдут снегопады в Карпатах, но будет до +8 тепла.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Также сообщалось, как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых.

Больше новостей о: Погода Прогноз Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах Погода весной весна-2020 погода в марте

В Украину идет майское тепло, дожди и мокрый снег:...
Циклоны и атмосферные фронты сменит тепло до +19: ...
Возвращение зимы в марте и изнуряюще жаркий май: с...
Аномальное тепло и весенние дожди с ветрами: прогн...
Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин
Новость об иске Гончарука против Разумкова будет удалена, - глава суда Вовк
Новости
Коронавирус поменял жизнь Черновцов. Судный день для Гончарука и Рябошапки 07:00 Новости дня
Полный список советников и помощников Гончарука 06:28 Документ
Полный список советников Разумкова 06:22 Документ
В 2020 году раздадут 330 "пакетов малыша". Как получить помощь от государства 06:08
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
больше новостей
Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьером
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok