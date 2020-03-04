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04 марта 2020, среда, 15:15 304
Кабмин 2020-03-04T15:15:02+02:00
Українські Новини
Новым премьером может стать Шмыгаль: что о нем известно

Новым премьером может стать Шмыгаль: что о нем известно

Ярина Вацяк
Премьер-министр, Отставка Кабмина, Денис Шмыгаль, Отставка Гончарука
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Вместо Алексея Гончарука, который сегодня может уйти в отставку, президент Владимир Зеленский рекомендовал назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.

До этого назначения с августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Ранее Шмыгаль был руководителем Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область).

До этого он работал заместителем начальника главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области и начальника управления экономики Львовской ОГА.

Денис Шмыгаль задекларировал 3,6 млн гривен доходов, жена Екатерина - 200 тыс. гривен и покупку Land Rover за 2018 год, свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

1,7 млн гривен доходов Шмыгаля составила зарплата на основном месте работы на Бурштынской ТЭС, 1,3 млн гривен - зарплата в "ДТЭК Востокэнерго", 555 тыс. гривен - зарплата в "ДТЭК Западэнерго".

200 тыс. гривен дохода его жены Екатерины Шмыгаль составил доход от отчуждения движимого имущества.

Наличными Шмыгаль хранит 35 тыс. долларов, а жена - 80 тыс. долларов.

На банковском счету у Шмыгаля 12 324 гривны.

В прошлом году супруга Шмыгаля приобрела автомобиль Land Rover Discovery Sport за 831 900 гривен, у самого же Шмыгаля, согласно декларации, автомобиля нет.

Из недвижимости имущества у потенциального губернатора имеется гараж во Львове и земельный участок во Львовской области.

Жена владеет жилым домом, земельным участком во Львове и нежилым помещением во Львовской области.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Рябошапки.

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