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04 марта 2020, среда, 12:45 1706
Медицина 2020-03-04T12:51:21+02:00
Українські Новини
В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек

В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Китайский коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

После того, как вчера в Украине зафиксировали первый случай коронавируса, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что по состоянию на текущий момент проводится исследование на выявление коронавируса Covid-19 6 образцов.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На исследовании 6 подозрений на коронавирус. Эти люди изолированы", - сказал Ляшко.

Из каких регионов пришли образцы для анализов, он не уточнил.

По словам замминистра, состояние больного, у которого выявлен коронавирус, удовлетворительное, симптомов развития пневмонии нет.

Как сообщали Українськi Новини, один из четырех анализов, о которых говорило министерство здравоохранения, оказался положительным, в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Также в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. А 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Также МОЗ озвучили условия, при которых из-за коронавируса в стране введут карантин.

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В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек
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