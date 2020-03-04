В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек

После того, как вчера в Украине зафиксировали первый случай коронавируса, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что по состоянию на текущий момент проводится исследование на выявление коронавируса Covid-19 6 образцов.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На исследовании 6 подозрений на коронавирус. Эти люди изолированы", - сказал Ляшко.

Из каких регионов пришли образцы для анализов, он не уточнил.

По словам замминистра, состояние больного, у которого выявлен коронавирус, удовлетворительное, симптомов развития пневмонии нет.

Как сообщали Українськi Новини, один из четырех анализов, о которых говорило министерство здравоохранения, оказался положительным, в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Также в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. А 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Также МОЗ озвучили условия, при которых из-за коронавируса в стране введут карантин.