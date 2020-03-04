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04 марта 2020, среда, 16:54 194
Президент 2020-03-04T17:06:08+02:00
Українські Новини
Не воровать слишком мало, нужны новые мозги, — Зеленский о Кабмине Гончарука

Не воровать слишком мало, нужны новые мозги, — Зеленский о Кабмине Гончарука

Елена Новикова
Кабмин, Верховная Рада, Президент, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция

Владимир Зеленский заявил, что достижений правительства Гончарука мало для общества. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде, оценивая достижения Кабинета Министров премьера Алексея Гончарука, передают Українськi Новини.

"Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не воровать - слишком мало" - сказал Зеленский.

По словам президента, достижений правительства Гончарука много, но для общества этого слишком мало.

"Правда в том, что сегодня украинцам этого всего мало", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что действующее правительство - "правительство новых лиц, но этого слишком мало".

"Нужны новые мозги и сердца. Это правительство знает, что делать, но знать - слишком мало", - подчеркнул президент.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил о неготовности ко второму этапу медреформы.

Ранее сообщалось о том, что Кабинет Министров провалил коммуникационну кампанию по уменьшению платежек за тепло.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что нет плана по повышению пенсий.

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