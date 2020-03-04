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04 марта 2020, среда, 10:21 11
Общество 2020-03-04T10:23:05+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Украине: в Черновцах в аптеках закончились маски и исчезают антисептики

Коронавирус в Украине: в Черновцах в аптеках закончились маски и исчезают антисептики

Надежда Комендантова
Аптеки, Маски, Черновцы, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Аптеки в Черновцах. Фото: molbuk.ua
Аптеки в Черновцах. Фото: molbuk.ua

В Черновцах, где у мужчины обнаружили коронавирус COVID-19, в аптеках закончились защитные медицинские маски. Об этом сообщает "Молодий буковинець".

В частности, ни одной защитной повязки нет в аптеках в центре города. В некоторых аптеках на дверях повесили объявления, что масок в продаже нет.

"Масок нет, извините. Мы заказали, но когда будут – ответить трудно", - говорит фармацевт одной из аптек.

Также в городе становятся дефицитными антисептические спреи и гели. В некоторых аптеках их уже нет в продаже.

Аптеки в Черновцах. Фото: molbuk.ua Аптеки в Черновцах. Фото: molbuk.ua

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом в Украине обнаружили в Черновцах.

Позже стало известно, что коронавирус у мужчины выявили в его день рождения. 

Кроме того, за всеми, кто контактировал с инфицированным сейчас наблюдают медики, однако их не изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.

Тем временем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, не покупать хирургические маски, ведь это может привести к дефициту на уровне страны. Также по его словам, маски не спасают от заражения коронавирусом.

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