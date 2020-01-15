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15 января 2020, среда, 07:00 62 Новости дня
Общество 2020-01-15T07:00:01+02:00
Українські Новини
Президент США и генеральный почтмейстер Америки зарабатывают меньше начальника "Укрпочты"

Президент США и генеральный почтмейстер Америки зарабатывают меньше начальника "Укрпочты"

Денис Иванеско

У "слуг народа" большой зашквар с официальными зарплатами. Министры в конце года выписали себе и своим замам "космические" премии – сотни тысяч гривен, а некоторые получили на руки более полумиллиона. Чтобы легализировать выплаты, министры пошли на ухищрения: начислили себе премии сразу за три месяца, сверху на них оздоровительные и материальную помощь со странной формулировкой "на улучшение социально-бытовых условий". Поскромничал лишь молодой министр Дубилет – получил лишь свои 17 тыс грн безо всяких "плюшек". 

 
Вот рейтинг самых больших выплат министрам. Среди "лидеров" - министр юстициисоциальной политикиветеранов и иностранных дел. На фоне своих министров Зеленский выглядит настоящим "слугой народа" с зарплатой в 28 тыс грн
 
Негатив почувствовали депутаты. И вызвали на пятницу министров "на ковер" для отчета начисленных себе зарплатах и премиях. 
 
На этой неделе Рада должна принять Закон о труде, который заменит Трудовой кодекс и облегчит работодателям увольнение сотрудников. Закон пропагандирует министр экономики Милованов. Он собрал пресс-конференцию, но что-то пошло не так. Сначала он сравнил отношения работодателя с работниками с "сексом до свадьбы", а потом вообще заявил, что врачи ему "запретили общаться с людьми". Милованов, кстати, в декабре получил зарплату в 13 собственных окладов
 
Полиция будет расследовать аварию в ТРЦ "Оушен плаза", который залило кипятком. Посмотрите душераздирающие фотки, как люди спасаются от кипящего потока – залазят на продуктовые тележки и выносят детей. 
 
И снова о премиях. Начальники "Нефтегаза" Витренко и Коболев готовятся получить еще большую премию, чем их коллеги из Кабмина. Они рассчитывают получить 1% за выигранный иностранными юристами спор с "Газпромом". Весь 2018 год глава «Нефтегаза» получал 1 млн грнза каждый рабочий день. Но, видимо, ему этого показалось мало. И теперь они ждут "добавки". 
 
Напоследок, самая хайповая история последних дней. Глава "Укрпочты" Смелянский готовится получать зарплату в 2,5 раза большую, чем президент США. Минфин опубликовал финансовый план "Укрпочты" на текущий год, где Смелянскому планируется выплачивать 78 тыс долларов в месяц. Трамп получает лишь 33 тыс долл. Вы будете смеяться, но новая зарплата Смелянского больше, чем у генерального почтмейстера Почтовой службы США. Меган Бреннан получает лишь 55 тыс в месяц с учетом страховок и пенсионных выплат. Хотя возглавляемая ею компания в десятки раз больше "Укрпочты". Конечно, американские почтальоны получают несопоставимо большие зарплаты, чем их нищие украинские коллеги. Зато теперь у нас появился свой Печкин, которому американцы могут обзавидоваться!
 
На Европу надвигается мощный лютый циклон "Феня". Но до нас дойдут лишь его отголоски, и то – на Крещение. Обещают небольшой минус. 

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