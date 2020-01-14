Милованов в новом законе о труде сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга, посвященного одобренному Кабмином законопроекту о труде, который осуждают международные профсоюзы, провел аналогию между сексом и отношениями работника и работодателя.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Было бы хорошо запретить секс без брака, но что это даст? В Советском Союзе тоже говорили, что секса не было. А на самом деле секс был на каждом углу", - поделился воспоминаниями из молодости Милованов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине хотят ввести термин "работодатель" и определить критерии для оформления трудовго договора. Также писали о том, за что смогут уволить украинцев и что еще изменится.

Тем временем в Минсоцполитики подготовили законопроект о финпомощи на открытие собственного дела для малообеспеченных.

При этом в Украине уровень безработицы повысился до 1,3%.

Напомним, Кабмин принял законопроект о пенсионной реформе с возможностью покупки 5 лет необходимого стажа.