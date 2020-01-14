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  • Милованов в новом законе о труде сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы
14 января 2020, вторник, 17:10 121
Политика 2020-01-14T19:00:03+02:00
Українські Новини
Милованов в новом законе о труде сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы

Милованов в новом законе о труде сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы

Таня Войтюк
Трудовой кодекс, закон о труде, Тимофей Милованов, СССР
Тимофей Милованов. Фото: facebook.com
Тимофей Милованов. Фото: facebook.com

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга, посвященного одобренному Кабмином законопроекту о труде, который осуждают международные профсоюзы, провел аналогию между сексом и отношениями работника и работодателя.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Было бы хорошо запретить секс без брака, но что это даст? В Советском Союзе тоже говорили, что секса не было. А на самом деле секс был на каждом углу", - поделился воспоминаниями из молодости Милованов.

Как сообщали Українські Новини, в Украине хотят ввести термин "работодатель" и определить критерии для оформления трудовго договора. Также писали о том, за что смогут уволить украинцев и что еще изменится.

Тем временем в Минсоцполитики подготовили законопроект о финпомощи на открытие собственного дела для малообеспеченных.

При этом в Украине уровень безработицы повысился до 1,3%.

Напомним, Кабмин принял законопроект о пенсионной реформе с возможностью покупки 5 лет необходимого стажа. 

Больше новостей о: Трудовой кодекс закон о труде Тимофей Милованов СССР

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