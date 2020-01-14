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14 января 2020, вторник, 11:51 295
Происшествия 2020-01-14T11:56:01+02:00
Українські Новини
Паровая завеса и зависшая маршрутка: очевидцы потопа в Ocean Plaza поделились "апокалипсическими" фото

Паровая завеса и зависшая маршрутка: очевидцы потопа в Ocean Plaza поделились "апокалипсическими" фото

Ярина Вацяк
ГосЧС, Ашан, Прорыв трубы, Фоторепортаж, Ocean Plaza

Вечером 13 января в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальта на дороге и затопления торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.

В соцсетях пользователи поделились фото с места происшествия.

Так, по информации спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в яму на дороге задними колесами провалилась маршрутка. Спасателям пришлось выносить пассажиров из транспорта, который оказался в паровой завесе.

Кроме того, горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza.

Всех работников и посетителей магазина и ТРЦ вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек.

По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице.

Аварийными коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Потоп в Ocean Plaza. фото: Facebook Макс Юрьев
Потоп в Ocean Plaza. фото: Facebook Макс Юрьев
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Роман Петушков
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Роман Петушков
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Iryna Kabakova
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Iryna Kabakova
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Алена Гармаш
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Алена Гармаш
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Oksana Gritsenko
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Oksana Gritsenko
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Дмитрий Белоцерковец
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Дмитрий Белоцерковец
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv

Как сообщали Українські Новини, Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" восстановило теплоснабжение объектов после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, движение транспорта планируется восстановить во второй половине дня в среду, 15 января.

Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.

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