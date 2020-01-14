Паровая завеса и зависшая маршрутка: очевидцы потопа в Ocean Plaza поделились "апокалипсическими" фото

Вечером 13 января в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальта на дороге и затопления торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве. В соцсетях пользователи поделились фото с места происшествия. Так, по информации спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в яму на дороге задними колесами провалилась маршрутка. Спасателям пришлось выносить пассажиров из транспорта, который оказался в паровой завесе. Кроме того, горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Всех работников и посетителей магазина и ТРЦ вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек. По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице. Аварийными коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. [gallery-6100] Как сообщали Українські Новини, Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" восстановило теплоснабжение объектов после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, движение транспорта планируется восстановить во второй половине дня в среду, 15 января. Киевская городская государственная администрация намерена компенсировать ущерб водителям, автомобили которых были повреждены из-за масштабного прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.