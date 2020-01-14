Генеральный почтмейстер США получает зарплату ниже, чем директор "Укрпочты" Смелянский

Зарплата генерального почтмейстера Соединенных Штатов Меган Дж. Бреннан с доплатами и пенсией на 23,3 тысячи долларов ниже, чем зарплата с премиями и доплатами у генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Об этом свидетельствуют данные сайта Latest Stamp News со ссылкой на финансовую отчетность USPS.

Так, заработная плата главного почтмейстера США за 2018 год составила $290,566, ($24 214 в месяц) без доплат, в то время, как должностной оклад Смелянского составит $29 853 в месяц (по курсу НБУ, - ред.).

С учетом пенсий и других пособий общая сумма выплат Меган Дж. Бреннан составила 662 804 долл. США ($55 234 в месяц) в то время, как сумма зарплаты Смелянского с учетом премии и дополнительных выплат составит $79 167 в месяц (1,867 млн гривен).

Как сообщает издание, Меган Дж. Бреннан имеет опыт работы 33 года. Пять лет назад была назначена 74-м генеральным почтмейстером страны, а 31 января 2020 года выходит на пенсию.

57-летняя уроженка Пенсильвании, первая женщина, возглавившая Почтовую службу, сказала, что объявляет о своем выходе на пенсию досрочно, чтобы дать совету время для поиска ей замены.

Бреннан имеет степень магистра делового администрирования Массачусетского технологического института и выпускник Университета Иммакулата в Пенсильвании.

До избрания на должность генерального почтмейстера, Бреннан четыре года работала главным операционным директором USPS и была вице-президентом по операциям в восточной и северо-восточной областях.

Как сообщали Українські Новини, директор "Укрпочты" Смелянский получает зарплату в два раза больше, чем президент США Дональд Трамп.

В социальных сетях пользователи возмущены из-за зарплаты Смелянского.

Ранее Игорь Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделений.