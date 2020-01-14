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14 января 2020, вторник, 15:59 251
Политика 2020-01-14T16:45:02+02:00
Українські Новини
Врачи запретили Милованову общаться с людьми

Врачи запретили Милованову общаться с людьми

Ольга Фандорина
Тимофей Милованов, Операция, Здоровье, Пресс-конференция
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее в шутку признался, что он дебил, отказался общаться с журналистами вне пресс-конференции, ссылаясь на отсутствие иммунитета после операции.

Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, передают Українські Новини.

"Я выходные провёл в больнице, где мне делали операцию в частной клинике... У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми",- сказал он.

При этом министр не сообщил, какую именно операцию он перенес.

Ранее Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси.

Как сообщали Українські Новини, бывший вице-премьер Украины Павел Розенко с возмущением прокомментировал возможность получения Миловановым заработной платы за ноябрь в размере 271 тысяч грн.

Также ранее Милованов признался в курении марихуаны в США - сказал, "что курил, что не курил", а влияния на него наркотики не оказали.

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