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14 января 2020, вторник, 17:39 242 Инфографика
Кабмин 2020-01-14T17:57:35+02:00
Українські Новини
Премии, надбавки, матпомощь и оздоровительные - кто из министров получил больше всех в декабре

Премии, надбавки, матпомощь и оздоровительные - кто из министров получил больше всех в декабре

Олена Проценко
Зарплата, Зарплаты министров, зарплаты чиновников
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Перед новым годом министры резко подняли себе заработные платы. У некоторых чиновников за декабрь они достигли до 400 тыс. гривен. Они выписали себе премии, надбавки, а также помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем.

В связи с этим в среду, 15 января, министров вызовут на заседание фракции.

Премьер-министр Алексей Гончарук заработал 76 тыс. гривен.

Зарплата министра юстиции Дениса Малюськи составила 226 тыс. гривен, его замов - от 90 тыс. до 153 тыс. гривен.

Министр обороны Андрей Завгороднюк получил 97,2 тыс. гривен, его замы - от 120,6 тыс. гривен, а госсекретарь - 214,5 тыс. гривен.

Зарплата министра соцполитики Юлии Соколовской составила - 217 тыс. гривен, ее заместителей -от 65,4 тыс. до 168 тыс. гривен, госсекретаря - 60,3 тыс. гривен.

Министр культуры Владимир Бородянский заработал 112,9 тыс. гривен, его замы от 139 тыс. до 405 тыс. гривен, госсекретарь - 497,7 тыс гривен.

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заработала 159 тыс. гривен, ее замы - от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, госсекретарь - 151 тыс. гривен.

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко составила 234 тыс. гривен, его замов - от 45 тыс. гривен до 96 тыс. гривен, госсекретаря - 128 тыс. гривен.

Зарплата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета составила 17,5 тыс. гривен.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заработал 85 тыс. гривен.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заработал 87 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в соцсетях пользователи возмущаются из-за зарплаты генерального директора "Укрпочты", которая в 2020 будет составлять 1,9 млн гривен.

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