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14 декабря 2019, суббота, 06:15 29
Общество 2019-12-14T06:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен

Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен

Валерия Назаренко
Государственное управление делами, заработная плата, зарплата президента, Владимир Зеленский
Зеленский на встрече в
Зеленский на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Кремля

Заработная плата Президента Владимира Зеленского за ноябрь составила 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Главе государства была начислена зарплата исключительно в размере должностного оклада - 28 тыс. гривен.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено", - сказано в ответе.


При этом из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.

Таким образом выплаченная Зеленскому зарплата за ноябрь составила 22 540 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября Зеленский получил 0,9 млн гривен дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества.

Ранее Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей.

Однако журналисты обнародовали расследование о Зеленском и незадекларированной им 15-комнатной итальянской вилле.

После этого Зеленский задекларировал виллу в Италии

Кроме того, в следующем году Богдан и его заместители покажут декларации о доходах, хотя ранее закон их к этому не обязывал. 

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