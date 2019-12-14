Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен

Заработная плата Президента Владимира Зеленского за ноябрь составила 28 тыс. гривен.Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.Главе государства была начислена зарплата исключительно в размере должностного оклада - 28 тыс. гривен."Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено", - сказано в ответе. При этом из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.Таким образом выплаченная Зеленскому зарплата за ноябрь составила 22 540 гривен.Как сообщали Українські Новини, в конце октября Зеленский получил 0,9 млн гривен дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества. Ранее Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей. Однако журналисты обнародовали расследование о Зеленском и незадекларированной им 15-комнатной итальянской вилле. После этого Зеленский задекларировал виллу в Италии. Кроме того, в следующем году Богдан и его заместители покажут декларации о доходах, хотя ранее закон их к этому не обязывал.