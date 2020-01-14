Министр экономики получил за декабрь 222 тыс. гривен: премия самому себе - 71 тысяча

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за декабрь составила 222,6 тыс. гривен, его заместителей - от - от 199,1 тыс. до 315 тыс. гривен, исполняющего обязанности государственного секретаря министерства – 172,5 тыс. гривен.Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.Сумма средств, начисленная Милованову в декабре, составила 222 592 гривен, из которых должностной оклад составил 12 952 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 591 гривну, надбавка за интенсивность труда – 12 953 гривны, премия за ноябрь 2019 года – 78 161 гривну, премия за декабрь 2019 года – 71 094 гривны, отпускные, командировочные – 44 222 гривны, индексация – 619 гривен.Сумма удержанных средств составила 43 405 гривен.Фактическая сумма, полученная Миловановым, составила 179 187 гривен. Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 288 772 гривны (в частности, премия за ноябрь в сумме 124 500 гривен, премия за декабрь – 106 857 гривен), заместителей Тараса Высоцкого – 267 108 гривен (премия за ноябрь – 96 333 гривны, премия за декабрь – 103 200 гривен), Светланы Панаиотиди – 278 180 гривен (премия за ноябрь – 119 000 гривен, премия за декабрь – 80 000 гривен), Дмитрия Романовича – 282 581 гривну ( премия за ноябрь – 116 000 гривен, премия за декабрь – 116 000 гривен), заместителя - торгового представителя Тараса Качки – 199 151 гривну (премия за ноябрь – 52 800 гривен, премия за декабрь – 27 533 гривны), Сергея Николайчука – 315 018 гривен (премия за ноябрь – 129 000 гривен, премия за декабрь – 85 000 гривен), Юлии Свириденко – 280 942 гривны (премия за ноябрь – 116 000 гривен, премия за декабрь – 108 933 гривны), исполняющего обязанности госсекретаря Александра Черныха – 172 468 гривен (надбавка за выполнение особо тяжелой работы – 102 500 гривен).Как сообщали Українськi Новини, Милованов задекларировал 10,721 млн гривен доходов за 2018 год.Ранее Милованов заявил, что получил 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве.