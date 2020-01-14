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  • Министр экономики получил за декабрь 222 тыс. гривен: премия самому себе - 71 тысяча
14 января 2020, вторник, 18:28 64 Документ
Экономика 2020-01-14T19:00:02+02:00
Українські Новини
Министр экономики получил за декабрь 222 тыс. гривен: премия самому себе - 71 тысяча

Министр экономики получил за декабрь 222 тыс. гривен: премия самому себе - 71 тысяча

Валерия Драгомирова
Зарплата, Министерство экономического развития и торговли, зарплата чиновников, Тимофей Милованов
Тимофей Милованов Фото: womo.ua
Тимофей Милованов Фото: womo.ua

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за декабрь составила 222,6 тыс. гривен, его заместителей - от - от 199,1 тыс. до 315 тыс. гривен, исполняющего обязанности государственного секретаря министерства – 172,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Милованову в декабре, составила 222 592 гривен, из которых должностной оклад составил 12 952 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 591 гривну, надбавка за интенсивность труда – 12 953 гривны, премия за ноябрь 2019 года – 78 161 гривну, премия за декабрь 2019 года – 71 094 гривны, отпускные, командировочные – 44 222 гривны, индексация – 619 гривен.

Сумма удержанных средств составила 43 405 гривен.

Фактическая сумма, полученная Миловановым, составила 179 187 гривен.






Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 288 772 гривны (в частности, премия за ноябрь в сумме 124 500 гривен, премия за декабрь – 106 857 гривен), заместителей Тараса Высоцкого – 267 108 гривен (премия за ноябрь – 96 333 гривны, премия за декабрь – 103 200 гривен), Светланы Панаиотиди – 278 180 гривен (премия за ноябрь – 119 000 гривен, премия за декабрь – 80 000 гривен), Дмитрия Романовича – 282 581 гривну ( премия за ноябрь – 116 000 гривен, премия за декабрь – 116 000 гривен), заместителя - торгового представителя Тараса Качки – 199 151 гривну (премия за ноябрь – 52 800 гривен, премия за декабрь – 27 533 гривны), Сергея Николайчука – 315 018 гривен (премия за ноябрь – 129 000 гривен, премия за декабрь – 85 000 гривен), Юлии Свириденко – 280 942 гривны (премия за ноябрь – 116 000 гривен, премия за декабрь – 108 933 гривны), исполняющего обязанности госсекретаря Александра Черныха – 172 468 гривен (надбавка за выполнение особо тяжелой работы – 102 500 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, Милованов задекларировал 10,721 млн гривен доходов за 2018 год.

Ранее Милованов заявил, что получил 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве. 

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