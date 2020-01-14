Витренко подтвердил, что руководство "Нефтегаза" получит гигантскую премию

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" выплатит руководству в качестве премии 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром" (Россия).

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко в интервью изданию Лига.Бизнес, передают Українські Новини.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал он.

Таким образом премия руководства "Нефтегаза" составит 29,2 млн долларов.

При этом размер своей премии Витренко не уточнил.

Как сообщали Українські Новини, Государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с компанией "Газпром" (Россия).

27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.