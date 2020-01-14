Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных

Зарплата министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды за декабрь составила 159 тыс. гривен, в то время как в ноябре - 23 тыс. гривен. Заработная плата ее заместителей - от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 151 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Коляде за декабрь, составила 158 771 гривну, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 6 720 гривен, надбавка за интенсивность труда – 8 000 гривен, отпускные за декабрь – 724 гривны, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем – 23 282 гривны, помощь на оздоровление – 23 282 гривны, премия за декабрь – 80 000 гривен, индексация - 763 гривны.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 153 182 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 190 288 гривен (из них, в частности, 74 286 гривен – премия, 42 430 гривен - помощь на оздоровление и 42 430 – на решение социально-бытовых проблем), заместителей Александра Терещенко – 204 982 гривны (69 333 гривны – премия, 53 666 гривен – помощь на оздоровление и 53 666 гривен – на решение социально-бытовых проблем), Алексея Ильяшенко – 108 563 гривны (в том числе премия в сумме 72 800 гривен), Руслана Калинина – 54 990 гривен ( в том числе премия – 41 294 гривны) и госсекретаря Людмилы Дараган – 150 987 гривен (в том числе помощь к отпускным – 76 162 гривны).

Как сообщали Українськi Новини, Коляда до своего назначения занимала должность замминистра по делам ветеранов.