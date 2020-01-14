подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен
14 января 2020, вторник, 15:47 73 Документ
Кабмин 2020-01-14T15:47:29+02:00
Українські Новини
Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в

Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен

Олена Проценко
Кабмин, Министр социальной политики, Зарплата, зарплата министра, зарплаты чиновников, Юлия Соколовская
Юлия Соколовская. Фото из открытых источников
Юлия Соколовская. Фото из открытых источников

Заработная плата министра социальной политики Юлии Соколовской за декабрь составила 217 тыс. гривен, тогда как за ноябрь - 56,6 тыс. гривен. Зарплата ее заместителей - от 65,4 тыс. до 168 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 60,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Соколовской в декабре, составила 216 783 гривны, из них должностной оклад – 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 657 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 3 048 гривен, надбавка за интенсивность труда – 15 238 гривен, отпускные – 1 527 гривен, премия за октябрь 2019 года – 26 182 гривны, премия за ноябрь 2019 года – 25 905 гривен, премия за декабрь 2019 года – 30 476 гривен, помощь на оздоровление – 47 394 гривны, помощь на решение социально-бытовых проблем – 47 394 гривны, индексация - 725 гривен.

Налоги и сборы составили 42 273 гривны.

Зарплата заместителя министра Наталии Ненюченко составила 131 487 гривен (в частности, премия – 30 800 гривен и помощь на решение социально-бытовых проблем – 63 726 гривен), замов Олега Коваля – 168 144 гривны (премия – 27 867 гривен, помощь на оздоровление – 53 181 гривна и помощь на решение социально-бытовых проблем – 53 181 гривна), Виталия Музыченко – 65 441 гривна (30 800 гривен – премия), зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергея Нижинского составила 166 842 гривны (премия – 30 800 гривен и помощь на оздоровление 50 376 гривен и на решение социально-бытовых проблем – 50 376 гривен) и госсекретаря Елены Богачовой с 10 по 31 декабря – 60 366 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Соколовская задекларировала квартиры в Киеве и Винницкой области и 1,2 млн гривен доходов.

Больше новостей о: Кабмин Министр социальной политики Зарплата зарплата министра зарплаты чиновников Юлия Соколовская

Новости
В метро Неаполя столкнулись 3 поезда: есть пострадавшие 16:43
Сергей Головнев: "Зеленый" тариф в Украине – кошмарное зло, которое делает электроэнергию в стране дороже 16:42 Мнение
Медведчук заявил, что на его самолете из Омана летела его дочь 16:39
Законопроект о децентрализации усиливает авторитаризм и узурпацию власти, – Бойко 16:31
В декабре министр Кулеба выписал себе две премии и командировочные на 43 тысячи гривен 16:26 Документ
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok