В среду депутаты вызовут к себе министров и спросят их про огромные премии

Спикер парламента Дмитрий Разумков сказал другим народным депутатам, что в среду, 15 января, в 19:00 на заседание фракции будут вызывать министров и спрашивать их о премиях. Об этом сообщает "Страна".

По словам источника, Разумков не понимает откуда у министров такие премии и почему они решили их взять, а также считает это несправедливым.

Также, по прогнозам источника, часть депутатов попытается поднять вопрос об увольнении министра экономики Милованова, министра здравоохранения Скалецкой, министра юстиции Малюськи, а также министра культуры Бородянского (у которого замы выписали себе особо огромные премии).

"Слуги хотели вызвать Кабмин на ковер в пятницу в час вопросов к правительству, но решили использовать право первой ночи", - рассказал источник.

Как сообщали Українські Новини, в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого.

Ранее СМИ выснили, чем обусловлен резкий рост зарплат топ-чиновников в министерствах до 200-400 тыс. гривен в месяц.