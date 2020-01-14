Европу накроет мощный циклон Fenja и непогода: синоптик дала прогноз на Василия, Сочельник и Крещение

Несмотря на ранее сделанные синоптиками прогнозы с 20-ти градусными морозами в январе, зима в Украине так пока и не проявила свою мощь. В то же время, в Европу пришел мощный циклон, который существенно испортит погоду на континенте. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. "Для полной европейской завтрашней картины: мощный лютый циклон Fenja организует настоящую непогоду - ураганные ветры с осадками на западном побережье Европы", - предупредила она. В Украине же, пока, по словам синоптика, в основном будет тепло. "На Василия в Украине - без осадков, так как антициклон Christian приведет преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине немного что-то покапае или полетает, небольшие дождь и мокрый снег", - прогнозирует Диденко. Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит + 1 + 7 градусов. Ветер ожидается юго-западный, слабый или умеренный. В Киеве Новый год будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем до + 3, + 4 градусов. Без осадков. Однако 18-19 января, на второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически в Украину приходят крепкие морозы, похолодание все же ожидается. "Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов будет", - предупредила синоптик. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами. Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.