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  • Европу накроет мощный циклон Fenja и непогода: синоптик дала прогноз на Василия, Сочельник и Крещение
14 января 2020, вторник, 06:00 399 Карта
Жизнь 2020-01-14T06:00:02+02:00
Українські Новини
Европу накроет мощный циклон Fenja и непогода: синоптик дала прогноз на Василия, Сочельник и Крещение

Европу накроет мощный циклон Fenja и непогода: синоптик дала прогноз на Василия, Сочельник и Крещение

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: freshwallpapers.net
Погода. Фото: freshwallpapers.net

Несмотря на ранее сделанные синоптиками прогнозы с 20-ти градусными морозами в январе, зима в Украине так пока и не проявила свою мощь. В то же время, в Европу пришел мощный циклон, который существенно испортит погоду на континенте. 

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для полной европейской завтрашней картины: мощный лютый циклон Fenja организует настоящую непогоду - ураганные ветры с осадками на западном побережье Европы", - предупредила она.

В Украине же, пока, по словам синоптика, в основном будет тепло.

"На Василия в Украине - без осадков, так как антициклон Christian приведет преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине немного что-то покапае или полетает, небольшие дождь и мокрый снег", - прогнозирует Диденко.

Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит + 1 + 7 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве Новый год будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​до + 3, + 4 градусов. Без осадков.

Однако 18-19 января, на второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически в Украину приходят крепкие морозы, похолодание все же ожидается. "Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов будет", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

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