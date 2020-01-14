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14 января 2020, вторник, 15:39 13
Кабмин 2020-01-14T15:45:01+02:00
Українські Новини
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов

Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов

Ирина Дорофейчук
Денис Малюська, Минюст Украины, зарплаты чиновников, премии министрам
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре 2019 года получил премии за 3 месяца на общую сумму 190 400 гривен, а именно премию за октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премию за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премию за декабрь 2019 года - 67 200 гривен. Учитывая, что должностной оклад министра юстиции составляет 16 000 гривен, Малюська начислил себе премий в 11,9 раз больше оклада.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на информационный запрос Українських Новин.

Заработная плата министра юстиции Малюськи за декабрь составила 226 тыс. гривен, его заместителей - от 90 тыс. до 153 тыс. гривен.

Сумма средств, начисленная Малюське в декабре, составила 226 361 гривну, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3 200 гривен, индексация - 761 гривна, премия за октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премия за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премия за декабрь 2019 года - 67 200 гривен.

Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 182 220 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 153 011 гривен, заместителей Александра Банчука - 139 344 гривны, Виталия Василика - 90 058 гривен, Андрея Гайченко - 127 428 гривен, Валерии Коломиец - 134 861 гривну, Ивана Лищины - 144 625 гривен и Ольги Онищук - 138 845 гривен.

Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в декабре не получала зарплату.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Малюська задекларировал 1,2 млн гривен.

Зарплата Малюськи за ноябрь 2019 года составила 36 тыс. гривен, его замов - от 13,6 тыс. до 80,2 тыс. гривен.

Источник : Українські новини
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