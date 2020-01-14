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14 января 2020, вторник, 13:03 106
Силовые структуры 2020-01-14T13:03:21+02:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza

Полиция начала расследовать прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza

Анна Рудык
Ocean Plaza, Прорыв теплотрассы, Прорыв трубы
Ремонтные работы возле Ocean Plaza
Ремонтные работы возле Ocean Plaza

Полиция открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Вчера, 13 января, в 20:37 в столичную полицию поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети.

В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

Также частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра Ocean Plaza, находящегося рядом.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.

Как сообщали Українськi Новини, очевидцы потопа в Ocean Plaza поделились "апокалипсическими" фото.

Тем временем коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" восстановило теплоснабжение объектов после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, движение транспорта планируется восстановить во второй половине дня в среду, 15 января.

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