Полиция начала расследовать прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza

Полиция открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Вчера, 13 января, в 20:37 в столичную полицию поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети.

В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

Также частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра Ocean Plaza, находящегося рядом.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.

Как сообщали Українськi Новини, очевидцы потопа в Ocean Plaza поделились "апокалипсическими" фото.

Тем временем коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" восстановило теплоснабжение объектов после прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, движение транспорта планируется восстановить во второй половине дня в среду, 15 января.