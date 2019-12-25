На суде по убийству журналиста бьют репортеров. Госдолг "дополз" до двух годовых бюджетов

Следом за Андреем Антоненко суд оставил под арестом и другую подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлию Кузьменко. Судьи не откликнулись на просьбы адвокатов и оставили Кузьменко под арестом без права залога. Хотя само заседание проходило под давлением внушительной "группы поддержки" подозреваемой. В зале шумно толпились "активисты", а о готовности взять подозреваемую в убийстве "на поруки" заявили аж 56 человек, в том числе 7 нардепов.



Не найдя понимания у суда, "активисты" оторвались на работавших тут же репортерах. Сначала многочисленная гоп-компания не особо стесняясь и не скрывая лиц напала на репортера интернет-издания "Шарий.net" Дмитрия Кучера. Видео инцидента можно посмотреть здесь. Затем посыпались угрозы расправы в адрес журналистки издания "Страна.ua" Юлии Корзун. Как утверждают в самой "Стране", полиция просто отказалась вмешиваться в ситуацию, "умыв руки". Пришлось воспользоваться услугами частной охранной структуры.



На инцидент оперативно отреагировали депутаты от "Слуги народа" Бужанский и Дубинский, которые публично потребовали от своих однопартийцев и президента Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде. Нардеп Дубинский даже утверждал, что в издевательствах над журналистами лично участвовал еще один подозреваемый в убийстве "активист" Стерненко. Призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов и Национальный союз журналистов.



После чего страсти перекатились в соцсети. Причем, оценивая поведение "активистов" и реакцию властей, комментаторы четко разделились по линии "верю-не верю в виновность Кузьменко". Даже в журналистской среде произошел раскол, правда громче всех одобряли нападение и называли пострадавших "не журналистами" люди, в профилях которых значились совсем уж экзотические издания. Зато себя они титровали именно "журналистами". А вот всех несогласных – исключительно "рупорами Москвы" и "русскими пропагандистами". Можно по-разному оценивать политику различных изданий, проводить границу между "журналистами" и "блогерами", тем более – "не правильными". Но когда факт агрессии камуфлированной группы "бойцов" против находящегося на работе репортера – налицо, все эти объяснения выглядят совершенно блекло. А вот созданная картинка – очень красноречиво. Попросту говоря, не "проникшийся духом" нашей реальности зритель из какой-нибудь Европы ну не заметит разницы между "борцами с российским агрессором" и самим агрессором. В лучшем случае. В худшем – мы в очередной раз попадем в мировое информполе эдакой страшилкой, по сравнению с которой агрессивный сосед кажется уже "очень респектабельным и цивилизованным".



В это же время Минфин подсчитал нынешнее состояние нашего госдолга, который снова увеличился и достиг размера двух годовых бюджетов Украины – 82,8 млрд долл, или почти 2 триллиона гривен. Из них 73 млрд долл – прямой госдолг. При этом, Минфин продолжает массово штамповать ОВГЗ без внятного пояснения "с какой высокой целью?". Привлеченные долговые деньги не идут "зарабатывать" в экономику, а ложатся мертвым грузом, лишь собирая дополнительные долги в виде процентов. А сам Минфин "героически преодолевает" бюджетный кризис, созданный "накачанной" ОВГЗ гривной. Чем все закончится – не понятно. Но уже в следующем году тот же Минфин, НБУ и банки должны будут выложить кредиторам из нашего кармана 17 миллиардов долларов.



Зато в реальном секторе экономики мы вновь показали "кузькину мать" законам рынка. Сети АЗС бодро отреагировали на призыв президента Зеленского и разом снизили цены на топливо. Такие чудеса, когда главным рыночным фактором бывает "просьба главы государства", тоже случаются.



Правительство решило не отставать от президента и тоже рассказало, что "попросило", только теперь уже местные власти, снизить цены на отопление в наших квартирах. Сначала премьер Гончарук бодро отрапортовал о правительственном решении, позволяющем местным властям снижать до 30% ниже установленных НКРЭКУ тарифы на отопление с учетом реальной цены газа. Затем этим же похвастался Минрегион: "Осуществление перерасчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь в среднем на 300-400 гривен". Удастся ли им повторить "фокус Зеленского" и побегут ли перерасчитывать тарифы местные власти – вопрос пока риторический.



Зато, наконец, сознался, во сколько оценивает свою "заботу о народе" министр стремительно падающей украинской экономики Милованов. По его словам, усредненный украинский министр должен ежемесячсно получать от 5 до 10 тысяч долларов.



Президент Зеленский утвердил новый комитет по государственным премиям в области науки и техники. И поставил во главе этого комитета незаменимого президента НАНУ Бориса Патона, которому недавно исполнился 101 год. Интересно, что на это сказал бы сам Борис Патон времен своей молодости, когда он начинал карьеру с "зачистки" науки от "засидевшихся в креслах" старцев?



Также сегодня Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР). Того самого, которое вцепилось зубами в его предшественника Петра Порошенко. А также решил уволить закарпатского и львовского губернаторов "из-за отсутствия результатов".



Попал под следствие в Украине и чех Петр Крумханзл, который с 2018 года возглавляет государственный Приватбанк. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту его возможных злоупотреблений.

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