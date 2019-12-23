Суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога.

Такое решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Защита просила суд заменить меру пресечения в виде ареста без права внесения залога на домашний арест в ночное время суток.

Адвокат подозреваемого заявил, что в материалах дела говорится о проведении экспертизы трупа 1976 года рождения, в то время как Шеремет - 1971 года.

Таким образом, с его слов, разные года - это не опечатка, а экспертиза была проведена над другим телом, а не Шеремета.

Защита заявила, что нельзя включать данную экспертизу к материалам дела.

Кроме того, он заявил, что ни в одном процессуальном документе нет фамилии Антоненко.

Как сообщали Українськi Новини, экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине.

Ранее была опубликована переписка Антоненко, в которой он просит вынести мину. Перед обысками 12 декабря по телефону он попросил своего родственника вынести из квартиры боеприпас.