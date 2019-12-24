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24 декабря 2019, вторник, 12:58 18
Силовые структуры 2019-12-24T12:58:30+02:00
Українські Новини
Зеленский одобрил перезагрузку ГБР

Зеленский одобрил перезагрузку ГБР

Ольга Фандорина
ГБР, перезагрузка ГБР, перезагрузка
Государственное бюро рсследований ДБР ГБР Фото: Радіо Свобода
Государственное бюро рсследований ДБР ГБР Фото: Радіо Свобода

Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

24 декабря закон возвращен в парламент с подписью Президента.

Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными.

Также директор бюро назначается Президентом по представлению конкурсной комиссии и увольняется Президентом; также он будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.

При этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до 3 заместителей, которые будут его заменять.

Признание работы неудовлетворительной является основанием для увольнения директора ГБР.

В течение 5 дней со дня вступления закона в силу (документ вступает в силу на следующий день после его опубликования), Президент назначает исполняющего обязанности директора ГБР на срок до 3 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.

3 декабря Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

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