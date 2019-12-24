Зеленский одобрил перезагрузку ГБР

Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини. 24 декабря закон возвращен в парламент с подписью Президента. Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными. Также директор бюро назначается Президентом по представлению конкурсной комиссии и увольняется Президентом; также он будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями. При этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до 3 заместителей, которые будут его заменять. Признание работы неудовлетворительной является основанием для увольнения директора ГБР. В течение 5 дней со дня вступления закона в силу (документ вступает в силу на следующий день после его опубликования), Президент назначает исполняющего обязанности директора ГБР на срок до 3 месяцев. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР. 3 декабря Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении.