Заправки снизили цены на топливо после обращения Зеленского

Цены бензин и дизельное топлива на станциях крупных розничных сетей во вторник, 24 декабря, опустились на 0,5–1 грн/л после того, как Президент Владимир Зеленский провел встречу и призвал АЗС снизить цену на топливо.

Об этом сообщает Enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic понизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

Как сообщали Українські Новини, закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%, в понедельник-пятницу, 9-13 декабря, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,66-0,67% до 27,25-28,36 гривен за литр четвертую неделю подряд.

Ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендовал ряду операторов автозаправочных станций (АЗС) снизить розничные цены на дизельное топливо и бензин в связи со снижением оптовых цен.