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24 декабря 2019, вторник, 11:24 1850
Экономика 2019-12-24T12:30:01+02:00
Українські Новини
Заправки снизили цены на топливо после обращения Зеленского

Заправки снизили цены на топливо после обращения Зеленского

Ярина Вацяк
АЗС, Владимир Зеленский, Бензин, Дизтопливо, цены на дизтопливо, Цены на бензин

Цены бензин и дизельное топлива на станциях крупных розничных сетей во вторник, 24 декабря, опустились на 0,5–1 грн/л после того, как Президент Владимир Зеленский провел встречу и призвал АЗС снизить цену на топливо.

Об этом сообщает Enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic понизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

Как сообщали Українські Новини, закупочные цены на бензин и дизтопливо упали на 20%, а на заправках - только на 5%, в понедельник-пятницу, 9-13 декабря, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,66-0,67% до 27,25-28,36 гривен за литр четвертую неделю подряд. 

Ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендовал ряду операторов автозаправочных станций (АЗС) снизить розничные цены на дизельное топливо и бензин в связи со снижением оптовых цен.

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