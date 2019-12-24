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  • Правительство приняло решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, – Гончарук
24 декабря 2019, вторник, 17:53 1573
Кабмин 2019-12-24T19:16:05+02:00
Українські Новини
Правительство приняло решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, – Гончарук

Правительство приняло решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, – Гончарук

Ирина Дорофейчук
Алексей Гончарук, Кабинет Министров Украины, Централизованное отопление, Коммунальные тарифы
Алексей Гончарук. Фото: Facebook / Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook / Алексей Гончарук

Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене.

Об этом 24 декабря заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и Президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут пересчитать платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - сообщил Гончарук.

Премьер-министр также обратился к представителям местной власти в разных регионах Украины с просьбой поддержать реформу правительства и не создавать искусственных препятствий для снижения цены на газ. По словам Гончарука, правительство надеется на добросовестное выполнение указанного постановления на местах - мэрами и органами местного самоуправления.

"Только в Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах", - подчеркнул Гончарук.

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