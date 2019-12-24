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24 декабря 2019, вторник, 16:44 112
Общество 2019-12-24T17:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленский утвердил комитет по государственным премиям в области науки и техники во главе с Патоном

Зеленский утвердил комитет по государственным премиям в области науки и техники во главе с Патоном

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Борис Патон, Комитет, Госпремии
Борис Патон. Фото:
Борис Патон. Фото: "Интер"

Президент Владимир Зеленский утвердил комитет по государственным премиям в области науки и техники во главе с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном.

Об этом говорится в указе Президента №945, передают Українськi Новини.

Согласно указу, президент Национальной академии наук Борис Патон назначен председателем комитета (по согласованию).

Также первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин, министр образования и науки Анна Новосад, а также ранее занимавший должность зампредседателя комитета Вадим Стогний назначены заместителями председателя комитета.

Кроме того, в комитет входят директор Национального научного центра "Институт механизации и электрификации сельского хозяйства" Национальной академии аграрных наук Валерий Адамчук, главный инженер государственного предприятия "Антонов" Сергей Бычков и другие.

Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября выдающемуся ученому Борису Патону исполнился 101 год. в 2018 году исполнилось 100 лет возглавляемой Борисом Патоном Национальной академии наук Украины

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