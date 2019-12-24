В платежках за декабрь пересчитают тарифы: сколько украинцы заплатят за тепло и воду

Помимо того, что украинцам пересчитают тарифы в следующем году, Кабинет Министров разрешил предприятиям корректировать тарифы на централизованное теплоснабжение и централизованное горячее водоснабжение в зависимости от изменения цены природного газа.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

"Согласно принятому постановлению "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа", основанием для изменения размера начислений за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды является условие, когда цена природного газа, приобретенная исполнителем в соответствующем месте отопительного сезона, ниже цены природного газа, учтенной в структуре тарифов, установленных НКРЭКУ или органами местного самоуправления", - сказано в нем.

Первый перерасчет по новым правилам потребители получат в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 года.

Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

"Осуществление перерасчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь в среднем на 300-400 гривен. Поэтому, например, за отопительный сезон 2019/2020 годов семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м, получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000 гривен", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" установил гарантированную цену на газ для населения.

Также Кабмин утвердил договоры на горячее водоснабжение.