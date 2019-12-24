подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • НСЖУ призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов в суде по убийству журналиста Шеремета
24 декабря 2019, вторник, 17:16 556
Политика 2019-12-24T17:19:05+02:00
Українські Новини
НСЖУ призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов в суде по убийству журналиста Шерем

НСЖУ призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов в суде по убийству журналиста Шеремета

Елизавета Кесельман
НСЖУ, Сергей Томиленко, Глава НСЖУ, нападение на журналистов, дело Шеремета

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявляет о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Томиленко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что Кучер работает для sharij.net и издания "Правовой контроль Украина". В его адрес звучали унижения, оскорбления и угрозы.

Также в зале суда угрожали журналистке Юлие Корзун, которая представляет издание "Страна.ua". Также угрозы и нецензурная брань раздавались в адрес информационных телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne". Журналистку телеканала "ZIK" Аллу Жизневскую ударили по рукам, чтобы не снимала на телефон.

"Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю - и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных"", - написал Томиленко.

Он отметил, что все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными.

По его мнению, все претензии должны проявляться только через суд.

Как сообщали Українськi Новини, на заседании Апелляционного суда Киева, который сегодня, 24 декабря, рассматривает жалобу на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в словах адвоката Влада Добоша обнаружилось противоречие.

Также Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета

Больше новостей о: НСЖУ Сергей Томиленко Глава НСЖУ нападение на журналистов дело Шеремета

Архив
Новости
Forbes объявил список самых дорогих спортсменов десятилетия, который возглавил боксер 17:48
Гривна продолжает расти: какой курс валют после выходного установил НБУ 17:46
Общий госдолг в ноябре увеличился до $82,8 млрд 17:46
Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ 17:29
Суд обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла 17:23
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Промпроизводство продолжает падать 20:30
Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok