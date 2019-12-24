НСЖУ призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов в суде по убийству журналиста Шеремета

НСЖУ призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов в суде по убийству журналиста Шерем

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявляет о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Томиленко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что Кучер работает для sharij.net и издания "Правовой контроль Украина". В его адрес звучали унижения, оскорбления и угрозы.

Также в зале суда угрожали журналистке Юлие Корзун, которая представляет издание "Страна.ua". Также угрозы и нецензурная брань раздавались в адрес информационных телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne". Журналистку телеканала "ZIK" Аллу Жизневскую ударили по рукам, чтобы не снимала на телефон.

"Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю - и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных"", - написал Томиленко.

Он отметил, что все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными.

По его мнению, все претензии должны проявляться только через суд.

Как сообщали Українськi Новини, на заседании Апелляционного суда Киева, который сегодня, 24 декабря, рассматривает жалобу на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в словах адвоката Влада Добоша обнаружилось противоречие.

Также Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета