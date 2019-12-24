Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета

Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский призвали Президента Владимира Зеленского и однопартийцев отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом они заявили в своих социальных сетях.

"Призываю фракцию и партию Слуга Народа на секунду отвлечься от рассказов о нашей героической победе на выборах в отг и выступить с заявлением, осуждающим нападения на журналистов. Таким же, какие мы делаем, когда нападают на наших депутатов. Закон же один для всех, разве нет?", - написал Бужанский на своей странице в Facebooк.

Скриншот: facebook/Макс Бужанский

В то же время, Алекснадр Дубинский отметил, что сторонники Юлии Кузьменко, подозреваемой в соучастии убийства журналиста Шеремета, облили журналиста Кучера мочой, в то время, как убийца Стерненко фиксировал процесс на видео.

"Нормальная Европейская страна, никаких вопросов - так и должно быть. Не знаете, президент ставил указание посадить всех идентифицированных убийц и нападающих на журналистов за 1 день, или руки пока не дошли", - написал Дубинский.

Скриншот: Telegram/Dubinsky.pro

Как сообщали Українські Новини, на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором рассматривали апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, сторонники подозреваемой напали на журналиста интернет-издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера.

Также в ходе того же судебного заседания поступили угрозы и в адрес журналистки изания "Страна.ua".