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24 декабря 2019, вторник, 16:45 107
Верховная Рада и партии 2019-12-24T17:00:01+02:00
Українські Новини
Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде

Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета

Елизавета Кесельман
Аппеляция, суд над Кузьменко, Максим Бужанский, Александр Дубинский, Партия

Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский призвали Президента Владимира Зеленского и однопартийцев отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом они заявили в своих социальных сетях.

"Призываю фракцию и партию Слуга Народа на секунду отвлечься от рассказов о нашей героической победе на выборах в отг и выступить с заявлением, осуждающим нападения на журналистов. Таким же, какие мы делаем, когда нападают на наших депутатов. Закон же один для всех, разве нет?", - написал Бужанский на своей странице в Facebooк.

Скриншот: facebook/Макс БужанскийСкриншот: facebook/Макс Бужанский

В то же время, Алекснадр Дубинский отметил, что  сторонники Юлии Кузьменко, подозреваемой в соучастии убийства журналиста Шеремета, облили журналиста Кучера мочой, в то время, как убийца Стерненко фиксировал процесс на видео.

"Нормальная Европейская страна, никаких вопросов - так и должно быть. Не знаете, президент ставил указание посадить всех идентифицированных убийц и нападающих на журналистов за 1 день, или руки пока не дошли", - написал Дубинский.

Скриншот: Telegram/Dubinsky.proСкриншот: Telegram/Dubinsky.pro

Как сообщали Українські Новини, на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором рассматривали апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, сторонники подозреваемой напали на журналиста интернет-издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера.

Также в ходе того же судебного заседания поступили угрозы и в адрес журналистки изания "Страна.ua".

Больше новостей о: Аппеляция суд над Кузьменко Максим Бужанский Александр Дубинский Партия "Слуга народа"

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