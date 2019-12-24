Общий госдолг в ноябре увеличился до $82,8 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре увеличился на 1,2% или на 0,99 млрд долларов до 82,83 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября 2019 года составил 1 990,78 млрд гривен или 82,83 млрд долларов против 2 045,6 млрд гривен, или 81,84 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 750,36 млрд гривен (72,82 млрд долларов) против 1 794,99 млрд гривен (71,81 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 39,08 млрд долларов до 38,95 млрд долларов.

Прямой внутренний долг уменьшился с 818,18 млрд гривен до 814,24 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 32,73 млрд долларов до 33,88 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 240,41 млрд гривен, или 10,00 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, госдолг в октябре сократился на 1,4%.



Ранее Украина выплатила $1,1 млрд по евробондам.