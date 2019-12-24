подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам в 2020
24 декабря 2019, вторник, 09:29 143
Экономика 2019-12-24T09:45:01+02:00
Українські Новини
Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам в 2020

Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам в 2020

Ольга Фандорина
Кабмин, НБУ, Банки, Долги, Внешние долги
Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org
Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org

В 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Об этом говорится в календаре плановых платежей НБУ по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года, передают Українські Новини.

Из вышеуказанной суммы 13,06 млрд долларов составляет основанная сумма долга, 4 млрд - проценты.

При этом общая сумма, которую в следующем году Украина должна выплатить МВФ, составляет 1,35 млрд долларов (1,07 млрд – основная сумма, 280 млн – процентные платежи).

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на 1-й квартал 2020 года - 5,42 млрд долларов и на 3-й квартал - 5,24 млрд долларов.

Во 2-м квартале сумма платежей составит 3,412 млрд долларов, в 4-м квартале – 2,995 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Украине надо выплатить $4,4 млрд внешним кредиторам до 2020.

Также госдолг в мае сократился на $1,4 млрд, а дефицит госбюджета в 2018 составил 59,3 млрд гривен.

Больше новостей о: Кабмин НБУ Банки Долги Внешние долги

Архив
Новости
Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам в 2020 09:29
Против детективов НАБУ открыли уголовное производство из-за ложного заключения эксперта по делу Писарука-Бахматюка, - СМИ 09:19 Документ
В России потерпел крушение современный истребитель 09:13
В Канаде произошло 5 землетрясений за один день 09:07
Люди сгорели заживо: подробности трагедии в интернате в Луганской области 08:47
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
больше новостей
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
Промпроизводство продолжает падать 20:30
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok