Кабмин, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $17,06 млрд по внешним долгам в 2020

В 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Об этом говорится в календаре плановых платежей НБУ по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года, передают Українські Новини.

Из вышеуказанной суммы 13,06 млрд долларов составляет основанная сумма долга, 4 млрд - проценты.

При этом общая сумма, которую в следующем году Украина должна выплатить МВФ, составляет 1,35 млрд долларов (1,07 млрд – основная сумма, 280 млн – процентные платежи).

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на 1-й квартал 2020 года - 5,42 млрд долларов и на 3-й квартал - 5,24 млрд долларов.

Во 2-м квартале сумма платежей составит 3,412 млрд долларов, в 4-м квартале – 2,995 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Украине надо выплатить $4,4 млрд внешним кредиторам до 2020.

Также госдолг в мае сократился на $1,4 млрд, а дефицит госбюджета в 2018 составил 59,3 млрд гривен.