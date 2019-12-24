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24 декабря 2019, вторник, 16:48 263
Судебная власть 2019-12-24T16:55:51+02:00
Українські Новини
Суд оставил в силе арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Суд оставил в силе арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Анна Рудык
дело Шеремета, Юлия Кузьменко, Убийство Павла Шеремета
Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко без права внесения залога.

Данное решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Защита просила суд отменить меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Также суд удовлетворил ходатайство адвоката Кузьменко Владислава Добоша и разрешил допросить как свидетелей мужа Кузьменко Дмитрия и главного врача Центра детской кардиологии и кардиохирургии Владимира Жовнира.

Кроме того, судья удовлетворил ходатайство защиты и принял решение просмотреть видео со дня убийства Шеремета, которое использовалось для экспертизы ходьбы подозреваемой, а также видео с участием Кузьменко, снятое в больнице, где она работает.

Адвокат заявил, что на видео изображены разные женщины.

Прокуратура просила суд добавить к материалам дела документы о том, что накануне обысков из квартиры Антоненко якобы была тайно вынесена мина МОН-50.

Суд удовлетворил данное ходатайство.

Кроме того, были добавлены протоколы допросов и разговоров подозреваемых.

За Кузьменко хотели поручится 56 человек, в том числе действующие и бывшие депутаты Верховной Рады, а также врачи, военные и волонтеры.

В частности такую готовность выразили депутаты Рады Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович (все - фракция "Европейская солидарность"), бывшие депутаты Олег Мусий (внефракционный), Наталья Веселова (фракция "Объединение "Самопомощь"), Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, главврач детского кардиоцентра Жовнир.

Как сообщали Українськi Новини, суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко.

Ранее экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине.

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