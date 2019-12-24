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24 декабря 2019, вторник, 17:23 200
Силовые структуры 2019-12-24T17:45:01+02:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла

Суд обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребления предправления Приватбанка Крумханзла

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, НАБУ, Приватбанк, Петр Крумханзл
Петр Крумханзл. Фото: Facebook/Petr Krumphanzl
Петр Крумханзл. Фото: Facebook/Petr Krumphanzl

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В антикоррупционный суд поступила жалоба исполняющего обязанности председателя первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка на бездействие НАБУ по невнесению сведений в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, в котором истец просил обязать НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении преступления Крумханзлом по ​​ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Во время судебного разбирательства установлено, что 22 ноября председатель первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка направил в НАБУ заявление о совершении преступления председателем правления Приватбанка, однако дело не было открыто.

17 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело по указанному факту и начать расследование.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Крумханзл был госпитализирован.

Первичная профсоюзная организация сотрудников Приватбанка просит Печерский районный суд Киева признать недействительными трудовые договоры всех членов наблюдательного совета банка.

В январе 2018 Приватбанк назначил председателем правления чеха Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).

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