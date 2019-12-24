подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов
24 декабря 2019, вторник, 16:54 778
Политика 2019-12-24T17:07:41+02:00
Українські Новини
Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов

Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Игорь Бондаренко, Маркиян Мальский, Увольнение
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский решил уволить председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского из-за отсутствия результатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Не потому, что они неопытные или нечистые на руку люди, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - сообщил Зеленский во время заседания Совета развития общин и территорий.

Зеленский отметил, что в Украине сложная ситуация с кадрами из-за маленьких зарплат у многих чиновников на местном уровне, в частности у председателей областных госадминистраций.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов


Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора. 

Кроме того, Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА. 

Тем временем Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова

Больше новостей о: Владимир Зеленский Игорь Бондаренко Маркиян Мальский Увольнение

Архив
Новости
НСЖУ призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов в суде по убийству журналиста Шеремета 17:16
Минобороны получило 12 бронетранспортеров БТР-4Е 17:15
Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов 16:54
Суд оставил в силе арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко 16:48
Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета 16:45
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Промпроизводство продолжает падать 20:30
Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok