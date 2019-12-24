Зеленский решил уволить закарпатского и львовского губернаторов из-за отсутствия результатов

Президент Владимир Зеленский решил уволить председателей Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко и Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского из-за отсутствия результатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Не потому, что они неопытные или нечистые на руку люди, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - сообщил Зеленский во время заседания Совета развития общин и территорий.

Зеленский отметил, что в Украине сложная ситуация с кадрами из-за маленьких зарплат у многих чиновников на местном уровне, в частности у председателей областных госадминистраций.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов.



Ранее Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора.



Кроме того, Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА.



Тем временем Зеленский назначил полтавским губернатором Синегубова.



