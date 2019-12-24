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24 декабря 2019, вторник, 16:21 85
СМИ 2019-12-24T17:06:54+02:00
Українські Новини
Журналистке "Страны" угрожают на суде по апелляции подозреваемой Кузьменко

Журналистке "Страны" угрожают на суде по апелляции подозреваемой Кузьменко

Яков Сташинский
Юлия Корзун, Страна.ua, Павел Шеремета, Юлия Кузьменко, угрозы журналистам
Юлия Корзун. Фото: Yulia Korzun/Facebook
Юлия Корзун. Фото: Yulia Korzun/Facebook

Журналист интернет-издания "Страна.ua" Юлия Корзун, которая сейчас находится на судебном заседании Аппеляционного суда Киева по делу Шеремета по рассмотрению апелляции подозреваемой Юлии Кузьменко, получает угрозы в свой адрес. В частности, пришедшие на суд сторонники Кузьменко сообщили журналистке, что "сейчас Кучера (журналиста издания "Шарий.net" Дмитрия Кучера) бьют и ее очень ждут".

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Отметим, что тем временем в команде "Шарий.net" сообщили, что избили журналиста их издания: "На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочей. Окружила тусовка вместе со Стерненко (Сергей Стерненко - одесский националист, зарезавший ранее человека). На месте сейчас наши адвокаты и полиция", - написала заместитель главного редактора излания Ольга Шарий на своей странице в социальной сети Facebook.

В свою очередь, главред "Страны" Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook призвал власти "немедленно обеспечить безопасность журналистов и прекратить беспредел". 

"Это настоящий позор, что такое допускается. Понимаем, что этот призыв вряд ли будет услышан, а потому постараемся обеспечить безопасность наших журналистов своими силами", - написал он.

Скриншот: Facebook/Игорь ГужваСкриншот: Facebook/Игорь Гужва

Напомним, сейчас в Апелляционном суде г. Киева рассматривается жалоба на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Волонтера антитеррористической операции (АТО) Юлию Кузьменко арестовали 13 декабря. Ее подозревают в причастности к подрыву журналиста Павла Шеремета 20 июля 2017 года. По данным следствия, она могла быть той женщиной, зафиксированной видеокамерами, которая подложила взрывчатку под автомобиль Шеремета. Сама Кузьменко причастность отрицает и уверяет, что не знала о журналисте.

Суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Защита Кузьменко подала апелляцию, которая и рассматривается в судебном порядке.

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