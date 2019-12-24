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  • На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет"
24 декабря 2019, вторник, 15:50 1731
СМИ 2019-12-24T17:15:03+02:00
Українські Новини
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет"

На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет"

Яков Сташинский
Дмитрий Кучер, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко, Нападение на журналиста
Дмитрий Кучер. Фото: Facebook/Дмитрий Кучер
Дмитрий Кучер. Фото: Facebook/Дмитрий Кучер

На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором сейчас рассматривают апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, сторонники подозреваемой напали на журналиста интернет-издания "Шарий.net" Дмитрия Кучера.

Об этом сообщило издание "Страна.ua".

"На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко. На месте сейчас наши адвокаты и полиция. Владимир Александрович, у вас будет работать закон или зачем Вас выбирали?" - написала заместитель главного редактора издания Ольга Шарий на своей странице в социальной сети Facebook.

В ходе того же судебного заседания поступили угрозы и в адрес журналистки издания "Страна.ua".

Фото: facebook.com/bondarenkoolyaaФото: facebook.com/bondarenkoolyaa

 

Как сообщали СМИ, на заседании Апелляционного суда г. Киева, который сегодня, 24 декабря, рассматривает жалобу на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, в словах адвоката Влада Добоша обнаружилось противоречие.

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