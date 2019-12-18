Националисты подрались с Нацполицией за землю. МИД восстановил на работе махрового антисемита

Три тысячи человек сегодня пикетировали Раду против права граждан свободно покупать и продавать земли сельхозназначения. На фермеров они были похожи слабо. Скорее – на боевиков. Посмотрите видео, как в один момент они атаковали полицию камнями, копьями и бутылками. Пострадали двое полицейских и несколько атакующих. Сила была на стороне полиции. Она отогнала протестующих и не дала им установить палатку. Самое забавное в этой истории, что за нападающими и защищающимися, по сути, стоит один человек – Аваков. Он контролирует и бойцов Нацдружин, и полицию.



Счетная палата "наехала" на Нацбанк. Он слишком много тратит, нарушает тендерные процедуры, закупает внешние юридические услуги, имея в штате более 80 собственных юристов. В общем, ведет себя расточительно. Почитайте отчет Счетной палаты.



Прокуратура установила, кто убил трехлетнего ребенка в Киеве. Им оказался снайпер из АТО – уроженец РФ, который сражался за Украину. А потом взял 40 тыс долларов за заказное убийство в Киеве.



МИД восстановил на работе антисемита и любителя Гитлера Марущинца. И даже выплатил ему 218 тыс компенсации. Марущинец прославился своими скандальными постами в ФБ во время работы консулом Украины в Гамбурге. В частности, он отрицает холокост, призывает гонять "жидов, мадьяр и ляхов", публично зигует, чествует "Майн кампф". При этом суд решил, что вся его антисемитская деятельность не наносит вред имиджу Украины, и к тому же разрешил Марущинцу называть евреев "жидами". МИДу надо было не увольнять Марущинца, а посадить его за разжигание межнациональной вражды.



"95 квартал" снова поиздевался над Гонтаревой. Они извинились за прошлую песню, где высмеяли пожар в ее доме. При этом, назвав "пресвятой погорелицей".



Гражданин Литвы Абромавичус, который возглавляет "Укроборонпром", решал не давать доступ к гостайне своему заму Мустафе Найему. Сам Абромавичус с трудом прошел спецпроверку СБУ. До сих пор не ясно, как ему дали доступ к гостайне Украины с паспортом чужой страны. Видимо с Найемом Абромавичус решил не искушать судьбу.



В Украине начали работать "елочные базары". Почитайте, как надо правильно выбирать дерево к новогоднему празднику.



В среду будет самый теплый день в декабре. Обещают до +12. К концу недели похолодает и зарядят дожди.

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