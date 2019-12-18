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18 декабря 2019, среда, 07:00 105 Новости дня
Общество 2019-12-18T08:30:03+02:00
Українські Новини
Националисты подрались с Нацполицией за землю. МИД восстановил на работе махрового антисемита

Националисты подрались с Нацполицией за землю. МИД восстановил на работе махрового антисемита

Денис Иванеско
столкновения под Радой, НБУ, Счетная палата, МИД, Василий Марущинец, Валерия Гонтарева, Укроборонпром, Прогноз погоды

Три тысячи человек сегодня пикетировали Раду против права граждан свободно покупать и продавать земли сельхозназначения. На фермеров они были похожи слабо. Скорее – на боевиков. Посмотрите видео, как в один момент они атаковали полицию камнями, копьями и бутылками. Пострадали двое полицейских и несколько атакующих. Сила была на стороне полиции. Она отогнала протестующих и не дала им установить палатку. Самое забавное в этой истории, что за нападающими и защищающимися, по сути, стоит один человек – Аваков. Он контролирует и бойцов Нацдружин, и полицию.

 
Счетная палата "наехала" на Нацбанк. Он слишком много тратит, нарушает тендерные процедурызакупает внешние юридические услуги, имея в штате более 80 собственных юристов. В общем, ведет себя расточительно. Почитайте отчет Счетной палаты.
 
Прокуратура установила, кто убил трехлетнего ребенка в Киеве. Им оказался снайпер из АТО – уроженец РФ, который сражался за Украину. А потом взял 40 тыс долларов за заказное убийство в Киеве.
 
МИД восстановил на работе антисемита и любителя Гитлера Марущинца. И даже выплатил ему 218 тыс компенсации. Марущинец прославился своими скандальными постами в ФБ во время работы консулом Украины в Гамбурге. В частности, он отрицает холокост, призывает гонять "жидов, мадьяр и ляхов", публично зигует, чествует "Майн кампф". При этом суд решил, что вся его антисемитская деятельность не наносит вред имиджу Украины, и к тому же разрешил Марущинцу называть евреев "жидами". МИДу надо было не увольнять Марущинца, а посадить его за разжигание межнациональной вражды.
 
"95 квартал" снова поиздевался над Гонтаревой. Они извинились за прошлую песню, где высмеяли пожар в ее доме. При этом, назвав "пресвятой погорелицей".
 
Гражданин Литвы Абромавичус, который возглавляет "Укроборонпром", решал не давать доступ к гостайне своему заму Мустафе Найему. Сам Абромавичус с трудом прошел спецпроверку СБУ. До сих пор не ясно, как ему дали доступ к гостайне Украины с паспортом чужой страны. Видимо с Найемом Абромавичус решил не искушать судьбу.
 
В Украине начали работать "елочные базары". Почитайте, как надо правильно выбирать дерево к новогоднему празднику.
 
В среду будет самый теплый день в декабре. Обещают до +12. К концу недели похолодает и зарядят дожди.

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