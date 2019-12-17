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17 декабря 2019, вторник, 15:27 1222
Судебная власть 2019-12-17T15:39:54+02:00
Українські Новини
Убийцей 3-летнего сына Соболева стал 20-летний бывший снайпер АТО, - прокуратура

Убийцей 3-летнего сына Соболева стал 20-летний бывший снайпер АТО, - прокуратура

Елизавета Кесельман
Вячеслав Соболев, покушение на Соболева, Убийство сына Соболева
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

Прокуратура Киева установила организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", - сказано в нем.

Отмечается, что во время личной встречи, которая состоялась в одном из торговых центров столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов, на что последний согласился.

Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, работы, а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства.

Указано, что инструкции по организации преступления мужчина давал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадку у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся Соболев.

Вечером 1 декабря, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив ребенка.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему мужчине в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

На данный момент решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 2 декабря полиция в центре Киева двух подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева.

Также Нацполиция засекречивала информацию о заказчиках депутата Соболева. 

Кроме того, в СМИ появилась информация, что подозреваемым заказчиком Соболева может являться скандальный судья Артур Емельянов. 

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