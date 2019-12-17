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17 декабря 2019, вторник, 09:45 2146
Общество 2019-12-17T10:30:21+02:00
Українські Новини
"Пресвятая погорелица": "кварталовцы" в новой песне извинились перед Гонтаревой

"Пресвятая погорелица": "кварталовцы" в новой песне извинились перед Гонтаревой

Надежда Комендантова
Квартал 95, Евгений Кошевой, Валерия Гонтарева, Вечерний квартал

Вечерний квартал, участники которого стали перед Поплавским на колени и поклялись больше не шутить над ним, посвятил новый номер экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Видео выступления опубликовала пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук в Facebook.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", — спел актер Евгений Кошевой.

Также Гонтаревой со сцены передали "пламенный привет".

Позже видео было удалено со страницы Палийчук, однако СМИ уже успели разместить его на Youtube.

Как сообщали Українські Новини, "Квартал 95" спародировал Зеленского в Раде, а также Мендель и Баканова. 

Тем временем Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.

Ранее хор имени Веревки в "Вечернем квартале" спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро. В сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки.

Больше новостей о: Квартал 95 Евгений Кошевой Валерия Гонтарева Вечерний квартал

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