Тендерный комитет НБУ в 2018 систематически нарушал закон о публичных закупках, - Счетная палата

Тендерным комитетом Национального банка в течение 2018 года систематически нарушались требования Закона Украины "О публичных закупках" при проведении процедур закупок товаров, работ и услуг, в частности, по составлению тендерной документации, а также по признанию победителем участника, предложение которого не соответствовало условиям тендерной документации.

Об этом Українським Новинам сообщили в Счетной палате.

В нарушение абзаца 3 части 1 статьи 31 указанного закона, тендерный комитет НБУ не отменил закупки, несмотря на то, что нельзя было устранить нарушения, возникшие в результате тендера.

Тендерным комитетом НБУ также неоднократно в нарушение требований пункта 4 части 1 статьи 30 Закона Украины "О публичных закупках" не отклонялись тендерные предложения участников, которые не соответствовали условиям тендерной документации, как следствие, не отменялись процедуры закупок при наличии на то оснований.

Как сообщали Українські Новини, в Счетной палате сообщили, что незаконные и неэффективные управленческие решения должностных лиц Национального банка привели к расточительному использованию 16,5 млн гривен.

В Счетной палате заявляют, что Нацбанк некачественно спланировал показатели сметы административных расходов на 2018 год.