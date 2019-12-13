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13 декабря 2019, пятница, 12:38 376
Экономика 2019-12-13T13:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ некачественно спланировал показатели сметы админрасходов на 2018, - Счетная палата

НБУ некачественно спланировал показатели сметы админрасходов на 2018, - Счетная палата

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
НБУ, Счетная палата

Национальный банк некачественно спланировал показатели сметы административных расходов на 2018 год.

Об этом Українським Новинам сообщили в Счетной палате.

"НБУ не обеспечено качественного, результативного и обоснованного планирования показателей сметы административных расходов НБУ на 2018 год. Об этом свидетельствует существенное отличие между плановыми и фактическими показателями сметы, неоднократные изменения показателей, образование значительных нераспределенных лимитов расходов и инвестиций", - говорится в отчете о результатах проверки сметы НБУ за 2018 год.

В частности, планирование средств на административно-хозяйственные и другие расходы на 2018 год в отдельных случаях осуществлялось согласно нормативно-правовыми актами, утратившими силу, а увеличение среди года плановых расходов происходило без учета фактического использования средств в текущем году.

Как следствие, несмотря на неоднократное внесение изменений, плановые показатели недовыполнены на 390,7 млн гривен (34,1%).

Изменения к составляющим показателям разделов сметы НБУ в некоторых случаях не согласовывались с Советом НБУ.

Указанное свидетельствует об отсутствии действенной системы внутреннего контроля и необеспечение эффективной оценки рисков и необходимость усиления взаимодействия правления НБУ с Советом НБУ с целью принятия решений в части планирования и исполнения сметы административных расходов НБУ и обеспечения денежно-кредитной политики в целом.

Отдельно следует отметить, что материалы по результатам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий подразделением внутреннего аудита НБУ Счетной палате не предоставлено.

Как сообщали Українські Новини, Совет Национального банка признал действия правления Нацбанка по реализации валютно-курсовой политики неэффективными.

В ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.

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