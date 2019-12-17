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17 декабря 2019, вторник, 12:33 1254
Происшествия 2019-12-17T12:42:56+02:00
Українські Новини
Массовая драка с камнями, копьями и газом произошла под Радой из-за рынка земли

Массовая драка с камнями, копьями и газом произошла под Радой из-за рынка земли

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Верховная Рада, Драка, Массовая драка

Под Верховной Радой Украины, где на данный момент собрались люди на 4 митинга сразу, начались потасовки из-за митингов против открытия рынка земли. Протестующие начали бросаться камнями, а правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Издание сообщает, что у протестующих в руках заметили, палки и копья, одного из полицейских облили зеленкой

Также "Громадське" сообщает, что в столкновениях пострадали их журналисты.

Массовые столкновения под Радой. Фото: obozrevatel.comМассовые столкновения под Радой. Фото: obozrevatel.com

Как сообщали Українські Новини, три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Также ранее с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста.

Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.

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