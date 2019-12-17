Массовая драка с камнями, копьями и газом произошла под Радой из-за рынка земли

Под Верховной Радой Украины, где на данный момент собрались люди на 4 митинга сразу, начались потасовки из-за митингов против открытия рынка земли. Протестующие начали бросаться камнями, а правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщает OBOZREVATEL. Издание сообщает, что у протестующих в руках заметили, палки и копья, одного из полицейских облили зеленкой Также "Громадське" сообщает, что в столкновениях пострадали их журналисты. ⚡️ Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com\/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) 17 грудня 2019 р. Сутички біля Ради між "Нацкорпусом" та силовиками — наші журналісти перебувають на місці подій pic.twitter.com\/ArsaQsBFTR — hromadske (@HromadskeUA) 17 грудня 2019 р. Массовые столкновения под Радой. Фото: obozrevatel.com Как сообщали Українські Новини, три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию. Также ранее с утра сообщалось, что центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста. Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.